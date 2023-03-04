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Баскетбольная сборная Украины осталась без главного тренера: какая причина

Фото: Айнарс Багатскис не смог вывести команду на ЧМ-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

О завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Айнарсом Багатскисом объявила Федерация баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

55-летний специалист покинул "сине-желтых". ФБУ решила не продлевать контракт с латвийским тренером.

Багатскис работал во главе сборной Украины 3,5 года. Главным достижением балтийца в должности стал выход на Евробаскет-2022. Там украинская команда одержала три победы на групповом этапе и уверенно вышла в плей-офф турнира. На стадии 1/8 финала сборная потерпела досадное поражение от Польши (86:94).

В то же время "сине-желтые" провалили квалификацию к чемпионату мира-2023. В секстете L сборная Украины финишировала лишь пятой, одержав 4 победы (10 матчей). На Мундиаль из отборочной группы вышли Испания, Италия и Грузия.

Параллельно в 2019-2022 гг. Багатскис тренировал "Киев-Баскет". Осенью прошлого года он подписал контракт с румынским "Волунтари". В Дивизионе A Румынии "муниципалы" в данный момент идут на 5-й строчке.

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