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Баскетбольная сборная Украины потеряла форварда перед стартом отбора на Евробаскет-2025

Днепр, Пятница 16 февраля 2024 14:27
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Баскетбольная сборная Украины потеряла форварда перед стартом отбора на Евробаскет-2025 Фото: Владимир Конев (слева) выбыл из списка Виталия Степановского (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорцив

Лидер "Днепра" Владимир Конев не поможет национальной команде Украины в предстоящих поединках квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

34-летний баскетболист не поедет на тренировочный сбор "сине-желтых". Он получил травму в чемпионате Украины.

"После возвращения в Днепр было проведено дополнительное обследование и установлен диагноз: частичный надрыв приводной мышцы бедра. На восстановление от этого повреждения ориентировочно нужно около трех недель. Из-за травмы и сроков восстановления игрок не поехал в Ригу", – говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Суперлиги Конев провел 9 поединков. Средние цифры форварда – 9.4 очка, 6.9 подбора, 2.3 передачи и 0.9 перехватов за 25 минут на паркете. Возвращение ветерана ожидают на матчи Кубка Украины 2-3 марта.

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там команда Степановского проведет шесть матчей в трех окнах.

Первая пара поединков запланирована на февраль. Со Словенией сборная встретится на выезде 22 февраля, а через три дня примет португальцев в Риге. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).

Завершат квалификацию украинцы двумя поединками в феврале 2025 года. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.

К слову, ранее "Прометей" одержал домашнюю победу над "Ховентутом" в группе Еврокубка.

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