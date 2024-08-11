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Баскетбольная сборная США триумфовала на Олимпийских играх-2024

Фото: Стеф Карри принес Штатам "золото" (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорцив

Американская сборная победила Францию в финале баскетбольного турнира парижской Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, баскетбол, финал, мужчины

Франция – США – 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

 

Дебют встречи команды провели ровно. В лидерах с минимальным преимуществом успели побывать и хозяева, и американцы. Однако под занавес стартовой четверти сборная США сумела создать 5-очковое преимущество.

"Янки" попытались увеличить гандикап во второй 10-минутке. Однако до середины игрового отрезка французские баскетболисты нивелировали отставание. Пришлось американцам начинать заново, но с этой задачей они справились и ушли на большой перерыв с +8.

На мажорной ноте США продолжили играть в третьей четверти. На пике преимущество американских баскетболистов выросло до 14-ти пунктов. Сборная Франции прибавила к концу десятиминутки, а удачный отрезок на финише (5:0) еще и позволил выиграть четверть.

Качели команды предложили и на финальные 10 минут. Американцы несколько раз позволили хозяевам подобраться почти вплотную, а затем героически увеличивали перевес до комфортных цифр. Но серия метких бросков Карри подряд похоронила надежды Франции.

К слову, накануне сборная Испании выиграла футбольный турнир Олимпийских игр-2024.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиОлимпиада 2024Баскетбол