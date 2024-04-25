Баскетбольная Суперлига раздала награды сезона: кто забрал призы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ .

34-летний форвард днепровцев – MVP завершившигося сезона элитного дивизиона чемпионата Украины. Он стал лучшим в рядах чемпиона по набранным очкам, подборам и эффективности.

Тимофеенко получил награду после победной финальной серии против "Ровно". В общей сложности представители "Днепра" забрали четыре индивидуальных награды сезона. Кроме капитана команды признание получили главный тренер Владимир Коваль, форвард Владимир Конев и защитник Максим Закурдаев.

Сенсационный финалист сезона забрал два приза. Атакующий защитник "Ровно" Алексей Соловьев стал самым прогрессирующим игроком сезона, а защитник команды из США Элайджа Джойнер признан лучшим легионером. Еще две награды достались представителям "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп".

Полный список лауреатов сезона 2023/24 баскетбольной Суперлиги:

MVP – Станислав Тимофеенко ("Днепр")

Лучший тренер – Владимир Коваль ("Днепр")

Игрок с наибольшим прогрессом – Алексей Соловьев ("Ровно")

Лучший легионер – Элайджа Джойнер ("Ровно")

Лучший игрок защитного плана – Вадим Заплотинский ("Киев-Баскет")

Лучший центровой – Андрей Агафонов ("Черкасские Мавпы")

Лучший форвард – Владимир Конев ("Днепр")

Лучший защитник – Максим Закурдаев ("Днепр")

Сезон 2023/24 баскетбольной Суперлиги

Регулярный чемпионат начали 11 коллективов. В декабре с чемпионата из-за финансовых проблем неожиданно снялся действующий чемпион – столичный "Будивельник". Результаты матчей с участием киевлян были аннулированы.

"Днепр" выиграл регулярку Суперлиги, потерпев лишь одно поражение (26 побед). В первом раунде плей-офф подопечные Коваля одолели львовскую "Политехнику-Галичину" (2:0), а в полуфинале – "Черкасских Мавп" (2:1). "Ровно" на пути к финалу прошел "Старый Луцк" и "Киев-Баскет".

В бронзовой серии столичная команда дважды одолела "Мавп". По итогам плей-офф все четыре коллектива расположились в том же порядке, что и после всех туров регулярного первенства.