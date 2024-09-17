Баскетбольная Суперлига получила календарь на старт сезона

Федерация баскетбола Украины опубликовала расписание матчей первой игровой недели Суперлиги 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Грядущий сезон начнется 2 октября. В рамках первой игровой недели соревнований сыграют 12 поединков.
Первый бабл кампании примет Киев. В столице сыграют "Киев-Баскет", "Черкасские Мавпы", "Старый Луцк", ивано-франковское "Прикарпатье-Говерла", одесская БИПА и "Ровно". Они сыграют 9 матчей в течение трех дней, а открытием сезона станет поединок БИПы против "Прикарпатья-Говерлы".
В свою очередь "Днепр", "Запорожье" и криворожский "Кривбасс" 5-7 октября сыграют бабл в Запорожье. Тамошний Дворец спорта "Юность" впервые с момента полномасштабного вторжения РФ станет площадкой баскетбольных соревнований. В матче-открытии "Днепр" будет противостоять "Запорожью".
Список матчей первой игровой недели баскетбольной Суперлиги 2024/25:
Суперлига в сезоне 2024/25 будет состоять из двух этапов – регулярного первенства и плей-офф. На первом 9 команд сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит призеров чемпионата Украины в матчах на вылет.
К слову, накануне "Черкасские Мавпы" объявили о переходе Кошеватского из "Киев-Баскета".
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