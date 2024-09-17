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Баскетбольная Суперлига получила календарь на старт сезона

Фото: Столичные "пчелы" будут хозяевами стартового бабла (facebook.com/kyivbasket)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины опубликовала расписание матчей первой игровой недели Суперлиги 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Грядущий сезон начнется 2 октября. В рамках первой игровой недели соревнований сыграют 12 поединков.

Первый бабл кампании примет Киев. В столице сыграют "Киев-Баскет", "Черкасские Мавпы", "Старый Луцк", ивано-франковское "Прикарпатье-Говерла", одесская БИПА и "Ровно". Они сыграют 9 матчей в течение трех дней, а открытием сезона станет поединок БИПы против "Прикарпатья-Говерлы".

В свою очередь "Днепр", "Запорожье" и криворожский "Кривбасс" 5-7 октября сыграют бабл в Запорожье. Тамошний Дворец спорта "Юность" впервые с момента полномасштабного вторжения РФ станет площадкой баскетбольных соревнований. В матче-открытии "Днепр" будет противостоять "Запорожью".

Список матчей первой игровой недели баскетбольной Суперлиги 2024/25:

  • БИПА – "Прикарпатье-Говерла", 2 октября
  • "Черкасские Мавпы" – "Старый Луцк", 2 октября
  • "Киев-Баскет" – "Ровно", 2 октября
  • БИПА – "Старый Луцк", 3 октября
  • "Черкасские Мавпы" – "Ровно", 3 октября
  • "Киев-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла", 3 октября
  • БИПА – "Ровно", 4 октября
  • "Черкасские Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла", 4 октября
  • "Киев-Баскет" – "Старый Луцк", 4 октября
  • "Днепр" – "Запорожье", 5 октября
  • "Днепр" – "Кривбасс", 6 октября
  • "Запорожье" – "Кривбасс", 7 октября

 

 

 

Суперлига в сезоне 2024/25 будет состоять из двух этапов – регулярного первенства и плей-офф. На первом 9 команд сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит призеров чемпионата Украины в матчах на вылет.

К слову, накануне "Черкасские Мавпы" объявили о переходе Кошеватского из "Киев-Баскета".

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