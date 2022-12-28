Баскетбольная Суперлига получила календарь на январь: когда возобновится первенство

Зимняя пауза в чемпионате Украины завершится 10 января. Возобновится отечественное первенство в Черкассах, где в бабле сыграют 6 команд Суперлиги.

На местной арене ПС "Будивельник" в течение трех дней будут соревноваться "Черкасские Мавпы", "Запорожье", "Старый Луцк", "Политехника-Галичина", "Прикарпатье-Говерла" и "Киев-Баскет". В свою очередь 13-15 января три лидера чемпионата – "Днепр", одесская БИПА и киевский "Будивельник" сыграют в Днепре.

В сезоне 2022/23 ФБУ составила для Суперлиги календарь на четыре круга. Чемпион и призеры первенства будут определены после регулярного первенства. В этом году клубы и федерация решили отказаться от плей-офф чемпионата.

Безусловным лидером Суперлиги остается "Будивельник" (13 побед, 0 поражений). Топ-тройку команд дополнили БИПА (11/1) и "Днепр" (9/4). Рядом с последним – "Киев-Баскет" (8/4).