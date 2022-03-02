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У Баштанку місцеві жителі взяли в полон військових РФ і спалили комплекс "Панцир-С"

Автор: Володимир Костирін

Жителі міста Баштанка Миколаївської області змогли захопити російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С". Крім того, цивільні роззброїли та взяли в полон кількох окупантів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Він зазначив, що у Баштанці, Снігерівці та інших населених пунктах у цьому районі проходили серйозні бої. Захисники України знищили частину техніки російських військ, іншу просто зупиняли люди в селах.

"Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніки. Голими руками зупиняли! В Баштанці та Снігірьовці цивільні взяли в полон і роззброїли російських військових! Орки від них бігли кінно-пішим способом, покидали техніку, палили її", - розповів Кім.

У підсумку всі населені пункти залишаються під контролем ЗСУ і сил територіальної оборони.

Мер Дніпра Борис Філатов підтверджує випадок захоплення ворожого "Панцира-С".

"Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали і спалили новітній хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю в 15 мільйонів доларів. "Народ-переможець" розбігався по українських полях як щури", - пише він у своєму Facebook.

Також повідомляється, що спочатку російські військові обстріляли з "Градів" райцентр Баштанка, перед тим як зайти в місто, але потім їм довелося втікати.

"Спочатку тероборона попалила техніку, потім у полях насипали літаки та вертольоти ЗСУ. Місцевий поліцейський нарахував 116 одиниць підбитої техніки. Козаки з мисливською зброєю добивали ординців по заростях аж до ночі. А у місцевої тероборони тепер є свої БТРи", - розповів колишній генпрокурор Юрій Луценко, а також опублікував в мережі відео, як палав комплекс противника.

Відео: у Баштанці місцеві жителі спалили російський комплекс "Панцир-С"

У Баштанці розбита і захоплена російська військова техніка (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше повідомлялося, що військові 95 ОДШБр ЗСУ увійшли до Горлівки, поки окупанти обстрілювали їхні казарми в Житомирі.

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