Башня отлетела на несколько метров. "Армия дронов" полностью уничтожила российский танк

Украинские военные разнесли в хлам российский танк Т-62. Руку к этому приложила "Армия дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Российский танк с летучей башней - работа ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области", - отметил он.

По словам Федорова, бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном.

"Далее была мощная детонация и уничтожен наголову российский хлам", - добавил министр.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов. В частности, за сутки ВСУ на Таврическом направлении уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.

Интересно, что по данным на конец июня Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не была вызвана действиями Украины.