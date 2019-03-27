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За "Барселону" граю краще після відходу зі збірної, - Піке

Новини » Спорт    27.03.2019 - 10:29
За "Барселону" граю краще після відходу зі збірної, - Піке
Фото: Жерар Піке (fcbarcelona.com)

Захисник також пояснив, як це пов'язано з виступами за команду Каталонії

Захисник "Барселони" Жерар Піке пояснив, чому припинив виступ за Іспанію, але при цьому їздить грати за національну команду Каталонії. Його слова наводить AS.

У Жироні 25 березня відбувся товариський матч, в якому збірна Каталонії перемогла команду Венесуели 2:1. Цей поєдинок не мав офіційного статусу, оскільки вони не визнані ФІФА або УЄФА.

"Хто не зрозумів моє рішення завершити кар'єру в збірній Іспанії, вже не зрозуміє, але я тоді все пояснив. Я пішов зі збірної Іспанії, тому що це був відповідний момент, мені був необхідний перерву.

До збірної Каталонії я приїжджаю всього на один день. Це різні історії. Очевидно, що за "Барселону" протягом сезону я граю краще після відходу зі збірної ", - сказав Піке.

32-річний футболіст закінчив кар'єру в національній команді Іспанії після чемпіонату світу 2018 року.

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