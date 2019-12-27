Bellingcat виявив ще кілька російських шпигунів у Європі

З 2016 по 2017 рік в Барселоні, перед референдумом про незалежність Каталонії перебували як мінімум троє співробітників Головного розвідувального управління Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat, іспанської газети El Pais і Civic Media.

Повідомляється, що мова йде про трьох співробітників секретного підрозділу 29155" російської розвідки - Дениса Сергєєва, Олексія Калініна і Михайла Опришко.

Перший з них відвідав Барселону кілька разів, іноді він використовував інше прізвище (Федотов) для прикриття. Він відвідав Барселону 29 вересня 2017 року, за два дні до референдуму про незалежність Каталонії. 14 грудня 2016 року, Олексій Калінін, який вважається найактивнішим співробітником російського ГРУ, прибув в столицю Каталонії через місяць після прибуття Сергєєва.

При цьому Калінін був помічений не тільки в Європі, але і в Китаї, Туреччині, Ізраїлі та Дубаї.

Третій ймовірний російський агент ГРУ Михайло Опришко прилетів до Барселони в грудні 2017 року, після того як 27 жовтня іспанський уряд запровадив у Каталонії пряме правління у відповідь на схвалення декларації про незалежність місцевим парламентом. Невідомо, скільки часу він провів у Каталонії.

За словами співрозмовників в іспанських дипломатичних колах, влада Іспанії вже давно підозрювала втручання РФ у внутрішні справи країни.

"З весни 2018 року і після справи Скрипалів, британська та американська розвідки надали інформацію про декілька дестабілізуючих кроків, які робили росіяни на Заході, в тому числі що стосується Іспанії, то їх увага була зосереджена саме на Каталонії", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше в Іспанії затримали українця і росіянина, яких пов'язують з подіями в Каталонії. Затримані можуть бути пов'язані зі спробою російських шпигунів вплинути на політичну ситуацію в Каталонії.

Також РБК-Україна писало, що після референдуму в НАТО заявили про серйозну причетність Росії до ситуації в Каталонії. Зокрема, Альянс повідомив, що російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії під час референдуму про незалежність від Іспанії.



