"Барселона" вдруге за три дні обіграла "Реал"

На цей раз - в чемпіонаті Іспанії

"Барселона" на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде обыграла "Реал" в матче 26 тура чемпионата Испании с минимальным счетом - 1:0.

Единственный гол в матче на 26 минуте забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, которому ассистировал Серхи Роберто.

Стоит отметить, прошедшее Эль Класико стало вторым за три дня и третьим - за месяц. Предыдущая игра, прошедшая 27 февраля в Мадрид в рамках полуфинала Кубка Испании, завершилась разгромной победой со счетом 3:0. В начале февраля соперники сыграли ничью на "Камп Ноу" - 1:1.

"Барселона", потерпевшая всего два поражения в Примере, одержала третью победу кряду и с 60 очками лидирует в турнирной таблице, а "Реал" расположился на третьей строчке, имея в активе 48 очков.

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