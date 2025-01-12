"Барселона" вдесятером разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок

Испания, Суперкубок, финал

"Реал" - "Барселона" - 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 - Ямал, 22, Левандовски, 36 (пенальти), Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+9

Удаления: Щенсны (Б), 57

Весело на поле стало с самого начала. "Барса" имела реальные шансы забить уже на 2-й и 4-й минутах (Ямал и Рафинья соответственно). Но сама пропустила на 5-й, когда защита каталонцев не смогла ничего сделать с сольным проходом Мбаппе.

Тем не менее, даже после такого конфуза, "блаугранас" не сбавляли оборотов. Поэтому гол Ямала с ассиста Левандовски на 22-й минуте был абсолютно логичным. Как и пенальти за фол против Гави, который реализовал уже сам польский бомбардир.

Этот гол настолько выбил "сливочных" из колеи, что до конца тайма они пропустили еще дважды. Сначала Рафинья головой замкнул передачу Кунде. А затем, уже на 9-й компенсированной минуте, подопечных Анчелотти шокировал Бальде. "Реал" горел - 1:4 уже после стартовой половины игры.

Но и это еще было не все. Только возобновилась игра, как дубль оформил Рафинья. 5:1 - если не нокаут, то очень тяжелый нокдаун для "Реала".

Переломной в матче могла бы стать 60-я минута. Щенсны на подступах к штрафной снес Мбаппе и получил "красную". "Барса" осталась вдесятером. К тому же со штрафного, назначенного за это нарушение, Родриго забил второй мяч мадридцев.

Казалось, "Реал" сейчас нажмет и свершится чудо. Но нет. "Барса" умело довела матч до победы. А "Реал", похоже, так и не отошел от нокдауна.

Эта победа в Суперкубке Испании стала для каталонского клуба 15-й. К тому же, это первый трофей немецкого специалиста Ханси Флика во главе "блаугранас". А "Реал" не смог реабилитироваться после позора в предыдущем матче команд - 0:4 в рамках Ла Лиги. "Сливочные" второй раз подряд потерпели ужасное унижение от принципиального оппонента.