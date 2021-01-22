"Барселона" насилу перемогла команду третього дивізіону в Кубку Іспанії

Фото: "Корнелья" - "Барселона" (twitter.com/FCBarcelona)

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" в додатковий час обіграла "Корнелія", яка виступає в третьому дивізіоні чемпіонату країни, з рахунком 2:0. Ліонель Мессі в матчі участі не брав.

Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

В основний час голів забито не було. "Блаугранас" мали два розкішних шанси, але Миралем П'янич і Усман Дембеле не реалізували пенальті. Відбив їх удари 21-річний голкіпер Рамон Хуан. Всього в цьому матчі він зробив 7 сейвів.

Уже на старті додаткового часу Усман Дембеле вивів "синьо-гранатових" вперед, а на останніх секундах додаткового часу Мартін Брайтвайт встановив остаточний рахунок.

Нагадаємо, напередодні мадридський "Реал" сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/16 фіналу, поступившись "Алькойано", який виступає в третьому за силою дивізіоні. У цій зустрічі за команду Зінедіном Зіданом дебютував український голкіпер Андрій Лунін.

Також у цьому сезоні найтитулованіший клуб Німеччини мюнхенська "Баварія" програла клубу другої Бундесліги в матчі 1/16 фіналу Кубка країни.