"Барселона" зіграє проти ПСЖ та інші пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021, за підсумками якої визначаться пари суперників даної стадії турніру. Календар матчів стане відомий пізніше.

Трансляція процедури велася на офіційному сайті УЄФА.

Результати жеребкування:

"Боруссія" (Менхенгладбах) - "Манчестер Сіті"

"Лаціо" - "Баварія"

"Атлетіко" - "Челсі"

"РБ Лейпциг" - "Ліверпуль"

"Порту" - "Ювентус"

"Барселона" - "Парі Сен-Жермен"

"Севілья" - "Боруссія" (Дортмунд)

"Аталанта" - "Реал"

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 і 24 лютого, матчі-відповіді - на 9, 10, 16 і 17 березня. Жеребкування 1/4, 1/2 і фіналу відбудеться 19 березня.

Чинний переможець турніру - мюнхенська "Баварія".

Нагадаємо, що в груповому етапі Ліги чемпіонів також виступали і два представники України - київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Обидва клуби посіли треті місця у своїх групах, через що кваліфікувалися в другій за рангом єврокубковий турнір.