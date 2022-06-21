ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Барселона" змінить стадіон і зробить свою арену третьою в світі за місткістю

Новость на русском →
Барселона, Вівторок 21 червня 2022 18:00
"Барселона" змінить стадіон і зробить свою арену третьою в світі за місткістю Фото: "Камп Ноу" (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Легендарний "Камп Ноу" вирішило розширити керівництво іспанської "Барселони". Реконструкція стадіону змусить каталонців тимчасово змінити домівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Боси "блаугранас" планують збільшити місткість домашнього стадіону з 99 до 110 тисяч глядачів. Це виведе "Камп Ноу" в трійку найбільших арен планети після "Стадіону 1 травня" в Пхеньяні (150 000) та "Нарендра Моді Стедіум" в індійському Ахмадабаді (120 000).

Реконструкція домівки "Барселони" розпочнеться вже цьогоріч. Щоправда, прийдешній сезон каталонці ще зможуть провести на домашньому стадіоні. Натомість сезон 2023/24 "Барса" проведе на Олімпійському стадіоні.

Арена розташована на пагорбі Монтжуїк та приймала літні Олімпійські ігри-1992. Вона може прийняти 55 тисяч фанатів. Оренда стадіону коштуватиме "Барселоні" 15-20 млн євро.

"Камп Ноу" став новою домівкою "блаугранас" у 1957 році. Арена приймала матчі Євро-1964 та ЧС-1982, а також низку фіналів європейських кубків.

До слова, гандбольна "Барселона" переграла "Віве Кельце" у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барселона
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни