"Барселона" розгромила "Ліверпуль" в першому півфіналі Ліги чемпіонів

"Барселона" перемогла "Ліверпуль" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні і завершилася з разшгромним рахунком 3:0.

Рахунок в матчі відкрив нападник каталонців Луїс Суарес на 26 хвилині. На 75 хвилині перевага господарів зміцнив форвард Ліонель Мессі. Через 7 хвилин аргентинський нападник оформив дубль.

Таким чином, Мессі забив 600 гол в іграх за каталонський клуб. Всього у складі "Барселони" Мессі провів 683 матчі. Свій перший гол за клуб він забив у ворота "Альбасете" рівно 14 років тому - 1 травня 2005 року.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" - "Барселона" запланований на 7 травня на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі о 22:00 за Києвом.

У фіналі турніру переможець даного протистояння зіграє з переможцем пари "Тоттенхем" - "Аякс".