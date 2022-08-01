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"Барселона" презентувала чергового новачка

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Іспанія, Понеділок 01 серпня 2022 15:06
"Барселона" презентувала чергового новачка Фото: Жуль Кунде з юними вихованцями "Барселони" (twitter.com/fcbarcelona_es)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Франції Жуль Кунде змінив клубну прописку в межах чемпіонату Іспанії. Тепер він захищатиме кольори "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

П'ятий літній новачок "блаугранас" підписав контракт із каталонцями. У церемонії взяв участь сам центрбек і президент "Барси" Жоан Лапорта.

Кунде уклав із "Барселоною" угоду на 5 років. "Севілья" отримала за свою зірку орієнтовно 50 млн євро. Упродовж тривалого часу фаворитом у боротьбі за 23-річного француза був "Челсі". Проте, сам Кунде відхилив пропозицію лондонців після контактів із керівництвом "Барси".

Французький оборонець провів у складі "Севільї" три сезони. За цей час він зіграв 133 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Рідний клуб Кунде – "Бордо". Там центрбек провів 2 сезони в професіоналах.

У літнє трансферне вікно "Барселона" всерйоз підсилилася. На "Камп Ноу", окрім Кунде, також переїхали оборонець Крістенсен, хавбек Кессьє, вінгер Рафінья і форвард Лєвандовскі.

До слова, напередодні "Барселона" переграла нью-йоркський "Ред Булл" у контрольному матчі.

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