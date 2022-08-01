"Барселона" презентувала чергового новачка

Оборонець збірної Франції Жуль Кунде змінив клубну прописку в межах чемпіонату Іспанії. Тепер він захищатиме кольори "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

П'ятий літній новачок "блаугранас" підписав контракт із каталонцями. У церемонії взяв участь сам центрбек і президент "Барси" Жоан Лапорта.

Кунде уклав із "Барселоною" угоду на 5 років. "Севілья" отримала за свою зірку орієнтовно 50 млн євро. Упродовж тривалого часу фаворитом у боротьбі за 23-річного француза був "Челсі". Проте, сам Кунде відхилив пропозицію лондонців після контактів із керівництвом "Барси".

Французький оборонець провів у складі "Севільї" три сезони. За цей час він зіграв 133 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Рідний клуб Кунде – "Бордо". Там центрбек провів 2 сезони в професіоналах.

У літнє трансферне вікно "Барселона" всерйоз підсилилася. На "Камп Ноу", окрім Кунде, також переїхали оборонець Крістенсен, хавбек Кессьє, вінгер Рафінья і форвард Лєвандовскі.