"Барселона" вернула "блудного сына": он сыграл 2 матча у Гвардиолы в 2010 году

31-летний хавбек стал третьим новичком "блаугранас" в межсезонье. Ранее каталонцы подписали защитника Мартинеса и полузащитника Гюндогана.

Ромеу подписал с "Барсой" контракт на три года. В договоре с новичком чемпион Испании прописал клаусулу в размере 400 млн евро. Переезд одного из лидеров "Жироны" стоил "Барселоне" ориентировочно 5 миллионов в евровалюте. Правда, частью трансфера стал переход Пабло Торре к "жирондинцам" на правах аренды.

В прошлом сезоне Ромеу провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Первые два поединка футбольного года он отыграл за английский "Саутгемптон", которому в общей сложности отдал 8 лет.

Кто такой Ориоль Ромеу

Уроженец Ульдеконы, в структуру "Барселоны" попал подростком из академии извечного оппонента – "Эспаньола". Выступал за резерв "Барсы" в Сегунде B и Сегунде.

В сезоне 2010/11 дважды сыграл за первую команду каталонцев – полный матч в Суперкубке Испании против "Севильи" и несколько минут против "Депортиво" в чемпионате. Перед сезоном 2011/12 перебрался в лондонский "Челси" за 4,6 млн евро. Закрепиться на "Стэмфорде Бридж" не сумел, играл в арендах.

Летом 2015-го хавбека за 7 млн в евровалюте выкупил "Саутгемптон". Вскоре стал лидером "святых" и сыграл 256 матчей во всех турнирах за "Сотон" (8 голов, 6 ассистов). На "Камп Ноу" должен компенсировать потерю Бускетса.