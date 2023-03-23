"Барселона" на пороге потери места в Лиге чемпионов: УЕФА открыл дело из-за коррупции

Специальные инспектора по этике и дисциплине будут изучать дело Негрейры. Они проверят возможное нарушение "Барсой" нормативно-правовой базы УЕФА.

Риск отстранения испанского гранда от еврокубков достаточно высок. Менеджмент "блаугранас" на протяжении многих лет платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Негрейре за отчеты об абритрах. Так он заработал свыше 7 млн евро. Впрочем, правоохранители подозревают, что "Барселона" могла коррумпировать других членов комитета.

Регламент УЕФА за прямое или косвенное влияние на результаты матчей на национальном лмбо международном уровнях предусматривает наказание клубов баном на участие в еврокубках. Дисквалификация накладывается на 1 сезон. Решения по делу Негрейры ожидают в июне.

В нынешнем сезоне "Барселона" – уверенный лидер Ла Лиги. В данный момент каталонцы набрали 68 очков, опережают мадридский "Реал" на 12 пунктов и фактически гарантировали участие в группе Лиги чемпионов на сезон 2023/24.