"Барселона" в плей-офф, ПСЖ вырвал ничью, "Милан" на дне группы: обзор Лиги чемпионов

В группе E определились оба участника 1/8 финала. "Лацио" дома в конце встречи дожал "Селтик". Шотландцы держались 80 минут, но потом дважды не уследили за Иммобиле. Форвард римлян сначала переиграл кипера с линии вратарской, а затем получил пас Исаксена, качнул защитника и пробил в ближний. Компанию "орлам" составил "Атлетико".

Обескровленный травмами "Ньюкасл" достойно противостоял ПСЖ на выезде. "Сороки" вполне могли покорить Париж. Исак нашел свой момент в первом тайме, сыграв на добивании. Во второй же половине английский клуб героически защищался, но на восьмой (!) добавленной арбитром минуте Мбаппе с пенальти вырвал для хозяев ничью.

Такой результат сохранил интригу в группе F. Правда, "Боруссия" уже вышла в плей-офф. "Шмели" на выезде переиграли "Милан". В дебюте Жиру не реализовал одиннадцатиметровый, а вот дортмундец Ройс с такой миссией справился. В конце тайма Чуквуэзе сравнял счет благодаря сольному проходу. Но после перерыва Байно-Гиттенс и Адейеми склонили чашу весов в пользу гостей.

Пятую победу из пяти возможных оформил "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы предоставила "Лейпцигу" фору в два мяча – Опенда дважды убежал в контратаках и переиграл резервиста Ортегу. "Горожане" приступили к делу во втором тайме. Главным героем стал Фоден. Он дважды ассистировал (Холанд, Альварес), а также забил сам после врывания в штрафную.

Наконец в квартете H первой в 1/8 финала пробилась "Барса". Каталонцы одержали непростую победу над "Порту". "Драконы" повели в счете на 30-й минуте, когда бразилец Пепе добил мяч в сетку. Однако быстро отыгрались – Канселу классно уложил в угол после смещения с фланга. А во втором тайме Фелиш в касание замкнул передачу того же Канселу. "Порту" сразится с "Шахтером" за вторую путевку в плей-офф.