ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Барселона" переиграла идею с тренером на следующий сезон: инсайдер заинтриговал деталями

Барселона, Четверг 23 мая 2024 13:19
UA EN RU
"Барселона" переиграла идею с тренером на следующий сезон: инсайдер заинтриговал деталями Фото: Хави Эрнандес на пороге увольнения родным клубом (x.com/FCBarcelona_es)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент испанской "Барселоны" решил уволить Хави Эрнандеса с должности наставника команды после завершения сезона 2023/24.

Об этом заявил журналист Хосе Альварес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Chiringuito TV.

44-летний специалист не останется во главе "блаугранас" на еще один сезон. Руководство каталонцев якобы известило тренера об увольнении.

Хави зимой объявил об отставке в конце сезона. Однако впоследствии президент "Барсы" Жоан Лапорта уговорил легенду клуба остаться в команде до лета 2025 года. Стороны объявили о продолжении сотрудничества в конце апреля, но затем Хави вызвал гнев руководства из-за публичной критики "Барселоны" из-за нехватки финансов.

Инициатором прощания с тренером стал Лапорта. Союзником функционера в этом вопросе стал спортивный директор "Блаугранас" Деку. Он успел провести переговоры с потенциальным наследником Хави – немцем Хансом-Дитером Фликом, взявшим с мюнхенской "Баварией" требл в сезоне 2019/20.

Хави во главе "Барселоны"

Стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. Завершил дебютный сезон на 2-й строчке Ла Лиги и вылетом в четвертьфинале Лиги Европы.

На второй год Хави привел "блаугранас" к чемпионскому титулу и выиграл Суперкубок Испании, но провалился в еврокубках. В нынешнем сезоне "Барса" не поднимется выше второго места в чемпионате Испании и уже выбыла из всех кубковых турниров.

Хави вернулся в "Барселону" после 2,5 лет во главе "Аль-Садда". У руля катарского гранда он завоевал "золото" сезона 2020/21.

К слову, ранее собрали подборку спортивных сериалов за 2024 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Чемпионат Испании
NEWS
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать