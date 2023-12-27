"Барселона" получила первого зимнего новичка: он должен был приехать летом

Юный нападающий Витор Роке прилетел в Испанию. Он сменит бразильский "Атлетико Паранаэнсе" на ряды "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twiter клуба .

"Блаугранас" отрапортовали о прилете латиноамериканского таланта. Он пополнит состав каталонцев в зимнее трансферное окно вместо летнего.

Переход Витора Роке раньше планировался на июль. Впрочем, кадровые проблемы "Барсы" вынудили менеджмент гранда пересмотреть намерения. Теперь бразильца готовятся зарегистрировать вместо получившего тяжелую травму хавбека Гави.

Переговоры о трансфере Витора Роке были тяжелыми. Сначала "Барселона" якобы согласилась заплатить 35 млн евро за переход и предусмотреть еще 10 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, впоследствии "блаугранас" попытались снизить отступные на "пятерку". Окончательным вариантом договора якобы предусмотрено 30 млн за переход и еще 31 на дополнительные выплаты.

Витор Роке воспитывался в академии "Крузейро", а в "Атлетико Паранаэнсе" перешел весной прошлого года. В сезоне-2023 провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. В марте нападающий дебютировал в составе сборной Бразилии, сыграв 25 минут в спарринге против Марокко.