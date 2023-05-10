"Барселона" объявила об уходе капитана: он отдал каталонцам 15 сезонов

34-летний хавбек покинет "блаугранас" после сезона 2022/23. Воспитанник "Барсы" не договорился о новом контракте с каталонцами и уйдет из команды свободным агентом.

Наставник "Барселоны" Хави якобы стремился сохранить Бускетса минимум еще на сезон. Впрочем, менеджмент "блаугранас" смог предложить ветерану продолжение сотрудничества на гораздо худших условиях. В новом сезоне испанец зарабатывал бы втрое меньше, чем по действующему контракту.

Интерес к Бускетсу проявляют немало команд. Главным претендентом на хавбека считают аравийский "Аль-Хиляль". К рядам этой же команды может присоединиться многолетний одноклубник опорника – Лионель Месси.

Кто такой Серхио Бускетс

Уроженец каталонского Сабаделя, воспитывался в скромных командах местного уровня. В структуру "Барселоны" попал в 17 лет.

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2008/09. В общей сложности провел в составе "блаугранас" 719 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 45 результативных передач. Завоевал с "Барсой" 31 трофей. В частности, 8 раз становился чемпионом Испании и трижды триумфовал в Лиге чемпионов.

Цвета сборной Испании защищал в 2009-2022 гг. Сыграл за "Фурию Роху" 143 поединка (2 гола). Чемпион мира-2010 и победитель Евро-2012.