"Барселона" в економрежимі обіграла "Динамо" і опустила киян на останнє місце в ЛЧ

Каталонці з перших хвилин перевели гру на половину поля Українського клубу і поступово стали створювати небезпечні моменти біля воріт Георгія Бущана. Перший шанс гравці "Барси" створили на 2-й хвилині, але Сержіньйо Дест головою в площину воріт не влучив. Ще один шанс після удару головою каталонці створили на 18-й хвилині, але вже Люк Де Йонг був неточним. А далі довелося вступати в гру і кіперу киян - Бущан зміг кінчиками пальців дотягнутися до м'яча після удару того ж Де Йонга.

Але все ж до кінця першої половини "синьо-гранатові" свого домоглися. На 36-й хвилині Жорді Альба після подачі з кутового перший підхопив м'яч за межами штрафного майданчика і закинув на Жерара Піке, який з кута воротарського зльоту послав м'яч у сітку - 1:0.

З таким рахунком команди і пішли на перерву. Причому в першій половині кияни взагалі нічим в атаці не відзначилися.

На старті другої половини "біло-сині" мало не привезли гол у власні ворота. Бущан отримав м'яч практично на лінії і опинився під пресингом Ансу фаті. Кіпер киян трохи забарився і його встиг накрити гравець "Барси". М'яч відлетів до Депаю, який переправив на фаті, але той, перебуваючи спиною до воріт, потрапити в створ з пари метрів не зміг.

Але далі каталонці трохи заспокоїлися, мабуть, тримали в голові майбутній недільний матч проти "Реала" в Ла-Лізі. Кияни цим штилем з боку суперника почали користуватися, потихеньку відсунувши м'яч від своїх воріт. І навіть створили відносно небезпечний момент. Віктор Циганков на 70-й хвилині отримав м'яч у глибині штрафного майданчика, але його удар заблокували захисники.

Правда, відразу ж "Барса" відповіла. Феліппе Коутіньо отримав м'яч у штрафному після розіграшу кутового і пробивав зльоту, але, благо, м'яч просвистів над поперечиною.

Більше моментів у команд в матчі не було. У підсумку перемога "Барселони", яка дозволила каталонцям піти з останнього місця в групі E, яке зайняло "Динамо".

Сьогодні, о 22:00, відбудеться ще один матч в нашій групі - "Бенфіка" прийматиме вдома "Баварію". Поки ситуація в групі E наступна:

"БАРСЕЛОНА" - "ДИНАМО" 1:0

Піке, 36

"Барселона": Тер Штеген-Мінгуеза (Коутіньо, 46), Піке, Лангле, Альба-Гаві (Роберто, 68), Бускетс, Ф. Де Йонг-Дест, Л. Де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)

"Динамо": Бущан-Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), Де Пена (Вітіньо, 61) - Супряга ( Гармаш, 61)