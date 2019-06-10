У "Барабашово" просять зупинити свавілля "Нацкорпусу"

Адміністрація ТЦ "Барабашово" заявляє, що політична партія "Національний корпус" брала участь у силовому конфлікті на території ТЦ "Барабашово" в п'ятницю, 7 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адміністрації ТЦ "Барабашово" на Facebook.

За її даними, в ході конфлікту бійці "Національного корпусу", крім арматури, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю проти мирних громадян, підприємців.

"Як видно на відео очевидців, яке опубліковано в соціальних мережах та ЗМІ, чоловік відкрив вогонь по людях. Як вдалося з'ясувати службі безпеки ТЦ "Барабашово", чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом "Національного корпусу" і брав участь у ряді партійних заходів", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, зараз проводяться заходи щодо встановлення особи того, хто стріляв.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії "Національний корпус", - зазначають в адміністрації ТЦ.

Адміністрація "Барабашово" готова сприяти правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п'ятницю, щоб всі винні сторони понесли відповідальність. Крім того, служба безпеки зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відео, щоб ідентифікувати бійців "Національного корпусу", які били журналіста Вадима Макарюка під час силового конфлікту з ветеранами АТО.

"На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані і не може брати участь у слідчих діях, не може дати свідчення, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події", - зазначили в адміністрації ТЦ.

Як заявляють в адміністрації, силовий конфлікт стався 7 червня. За даними адміністрації ТЦ, група бійців "Нацкорпусу" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО.

"Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію", - повідомила прес-служба ТЦ.

За даними прес-служби, представники Нацкорпуса не реагували на документи орендаря і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від "Нацкорпуса", представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО з застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.