В банке "Конкорд" заявили о давлении со стороны налоговой и "несуществующем" штрафе на 400 млн
Государственная налоговая служба выписала банку "Конкорд" штраф почти на 400 млн гривен. Он состоит из НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству не облагаются налогом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елены Соседки.
По ее словам, после решения о ликвидации банка "Конкорд" и передаче его в управление ликвидатора была проведена проверка налоговой.
"Мы знаем, что по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов? В частности, налоговики решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются налогом.В этой ситуации они точно знали, что нарушают закон и сознательно на это пошли под давлением главы налогового комитета. требует от ФГО ФЛ раскрыть банковскую тайну", - заявила Соседка.
Она отметила, что ФГВФЛ, в лице ликвидатора банка, не согласился с актом проверки Конкорда и подал возражения. Завтра, 25 января, его должно рассмотреть Центральное межрегиональное управление налоговой по работе с крупными налогоплательщиками.
"Если завтра незаконный акт на выдуманные Гетманцевым 392 млн будет освящен решением комиссии под председательством Николая Чмерука, откроется "ящик Пандоры" и банковская среда будет понимать, что когда-нибудь к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы -какого банка", - отмечает банкир.
Сеседка заявила, что акционеры банка "Конкорд" готовы бороться за свое и при необходимости будут обращаться в правоохранительные органы - НАБУ, прокуратуру, ГБР. Также они готовят официальное обращение к НАБУ по фактам злоупотребления властью и служебным положением Гетманцевым.
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