Банківська система залишається прибутковою, маючі певний запас міцності

29 березня 2021 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже тридцятого другого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки 2020 року вказують, що банківська система України впевнено демонструє ознаки впливу економічної кризи, яка виникла через вірус COVID-19. Зниження ВВП на 4% — це значно краще, ніж передбачали в МВФ (-7,2%), в уряді (-4,2%) та НБУ (-4,6%), але все одно таке зниження має вплинути на якість кредитних портфелів банків. Очевидно, пік такого впливу прийдеться на 2021 рік. А поки що данні 2020 року виглядають оптимістичними: частка проблемних кредитів у кредитних портфелях (NPL) українських банків знизились на 5,61 процентний пункт, а у портфелях банків, які приймають участь у рейтингу, частка NPL знизилась до 19,86%. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за 2020 рік склав майже 41,3 млрд. грн., з яких 36 млрд. грн. було зароблено за 9 місяців 2020 року. Обсяг чистого процентного доходу перевищив 84,4 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 46,5 млрд. грн. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 38 показали зниження рівня NPL, в жодного з 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу, але у п’ятьох були зафіксовані збитки. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зниження прибутковості, хоча кількість збиткових банків у рейтингу збільшилась до п’яти. Додатково банківську систему покинули найслабші банки: Містобанк та банк «Аркада». Тобто криза все ж таки поступово впливає на банківську систему, але такий вплив не має системного характеру.

ТОП-12 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 2020 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «УКРЕКСІМБАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК»

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За 2020 рік банк отримав чистий прибуток у сумі 4,075 млрд. грн. Станом на 01.01.2021 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 3,54%, що в 5,36 рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі українських банків. Банк планує виплату дивідендів у сумі 2,04 млрд. грн.

Стабільно другу позицію в рейтингу надійності займає Кредобанк. За даними НБУ, за 2020 рік банк отримав прибуток у розмірі 531,227 млн. грн., його чистий процентний дохід склав 1,789 млрд. грн., а чистий комісійний дохід — 473,048 млн. грн. Також, станом на 01.01.2021 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 9,19%. За кризовий 2020 рік Кредобанк збільшив частку NPL у кредитному портфелі всього на 0,17 процентних пункти.

Третю позицію в рейтингу посів Правекс Банк, чистий процентний дохід банку за 2020 рік склав 302,351 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 99,41 млн. грн. Станом на 01.01.2021 року, частка NPL в кредитному портфелі банку склала 1,65%, що є одним із найменших показників серед банків, зареєстрованих в Україні, і значно нижчим середнього показника по банківській системі. Важливо і те, що банк мав дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера — європейської банківської групи Intesa Sanpaolo.

У ТОП-5 лідерів рейтингу входить АТ «УкрСиббанк». За даними НБУ, банк завершив 2020 рік із чистим процентним доходом 3,347 млрд. грн. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку складала всього 8,06% при середньому показнику 19,86% по банках, які прийняли участь у рейтингу. За оцінками агентства, банк було добре забезпечено ліквідністю та власним капіталом.

Вже більше двох років до ТОП-10 лідерів рейтингу входить Глобус Банк. За даними НБУ, чистий прибуток банку за 2020 рік склав 110,395 млн. грн., а чистий процентний дохід — 289,161 млн. грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів, не дивлячись на кризові явища та охолодження ділової активності в Україні. Станом на початок 2021 року, частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку становила 6,96%, що майже в три рази менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро ЗАМОТАЄВ так прогнозує розвиток ситуації на банківському ринку: «Будуючи плани на 2021 рік, ми виходимо з того, що після суттєвого падіння в останні роки нині потенціал до зниження процентних ставок вже є фактично вичерпаним. Одним з перших сигналів про здорожчання фінансових ресурсів стало недавнє рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Базуючись на прогнозах Мінфіну та Національного банку України, які цього року передбачають зростання рівня інфляції, ми очікуємо, що з другого півріччя 2021 року можна навіть очікувати на незначне підвищення процентних ставок за депозитами в національній валюті. Рівень ставок для валютних депозитів навряд чи зміниться і залишиться порівняно низьким».

Традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 2020 рік склав 314,958 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 41,683 млн. грн. За 2020 рік Форвард Банк знизив рівень NPL на 27,32 процентні пункти до 13,18%. Станом на 01.01.2021 року, рівень NPL банку був в 1,5 рази нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які приймали участь у рейтингу. При цьому, рівень NPL банку втричі нижчий за середнє значення цього показника по банківській системі України. Враховуючи спеціалізацію банку на кредитуванні населення, цей факт можна вважати показником ефективної кредитної політики менеджменту. Андрій ПРУСОВ, заступник голови правління Forward Bank зазначив: «Частка розміщення вкладів у мобільному та Інтернет-банку збільшилась за рік з 31% до 77%. Стрибок відбувся в березні минулого року під час першого локдауну. Зважаючи на ситуацію з коронавірусом та, перед усім, піклуючись про здоров’я громадян, ми запропонували клієнтам утриматися від відвідування відділень, натомість скористатися Forward Online та, не виходячи з дому, дистанційно розміщувати, поповнювати та пролонгувати депозити. Також через Інтернет-банкінг існуючий клієнт може замовити кредитну карту і отримати її кур’єром».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яка відбулась у 2020 році і прогнозується на 2021 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Втім, агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. У 2020 році банки ще рухались по інерції і багато хто з банків показав зниження частки NPL, хоча прибутки банківського сектору скорочувались в основному за рахунок збільшення резервів за кредитами. Фактично, зростання резервів вже показує, що якість кредитних портфелів погіршується, але ситуація недостатньо критична щоб вплинути на рівень NPL по сектору у цілому. Також припущення агентства, що номінально за підсумками 2020 року рівень NPL буде знижено у цілому по банківській системі за рахунок розчищення банківських балансів у державних банках цілком виправдалось. Втім для приватних та іноземних банків номінальне покращення статистики може не вплинути на реальну якість портфелів, яка вже буде залежати від того сценарію, за яким буде введено локдаун у 2021 році.

Ризики у 2021 році продовжують стосуватися, насамперед, банків, які спеціалізуються на кредитуванні населення. Фізичні особи, як позичальники, дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, а також рівня безробіття. Наявність позитивних прогнозів по економічному зростанню у 2021 році не гарантує на практиці їх реалізацію через ризики численних локдаунів і низький рівень вакцинації населення на старті. Ситуацію із зайнятістю населення в Україні амортизує близькість Європейського Союзу та контрольований перетік трудових мігрантів з України до країн ЄС. Втім нагадаємо, що для вітчизняних банків заробітчани, як правило, не є потенційними клієнтами, особливо по кредитних операціях, оскільки ті мають доступ до сервісів банків європейських країн. Хоча за 2021 рік заробітчани перерахують до України знову, приблизно, 12 млрд. доларів.

Найбільш негативний вплив короно-кризи буде відчуватися у звітності банків за підсумками першого півріччя 2021 року. Підсумки, які зараз показують банки за 2020 рік, ще демонструють, що банківська система залишається прибутковою і певним чином все ще рухається по інерції, маючі певний запас міцності. Як і раніше, агентство вважає, що згортання економічної активності в Україні відбулось дуже швидко, а відновлення буде відбуватися досить повільно і не відбудеться у повному обсязі до третьої хвилі захворюваності, а темпи економічного відновлення будуть залежати від успішності вакцинації населення. Саме до такого сценарію потрібно готуватись більшості економічних агентів, які працюють на кредитному ринку.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)