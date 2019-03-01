Банкова спробує легалізувати "сітку Порошенка" через Верховний суд, - нардеп

Власенко заявив, що Банкова "здійснює тиск на Верховний суд"

Банковая "осуществляет давление на Верховный суд с целью легализовать подкуп избирателей действующим президентом Петром Порошенко". Об этом заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Власенко сообщил, что в четверг, 28 февраля, Шестой апелляционный административный суд вынес решение, которым признал противоправным постановление ЦИК от 22 февраля 2019 года № 376), которое предусматривало возмещение затрат физическим лицам, привлеченным для непосредственного осуществления мероприятий предвыборной агитации. Как отмечается, по сути, речь идет о легализации формирования оплатность "сетки агитаторов".

Как отметил Власенко, выиграть суд и не дать Порошенко "легализовать подкуп агитаторов" позволили совместные действия команд Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко.

"Сегодня в ЦИК и на Банковой началась истерика по этому поводу. Мы знаем, что именно в этот момент происходит давление на судей Верховного суда с целью заставить их отменить законное решение первой инстанции, - админсуда, который мы выиграли", - подчеркнул он.

Отмечается, что 22 февраля ЦИК принял постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение затрат физическим лицам, привлеченным для непосредственного осуществления мероприятий предвыборной агитации. Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

По словам Власенко, легализовать возможность оплаты работы агитаторов ЦИК заставило разоблачение "масштабного подкупа избирателей штабом Порошенко".