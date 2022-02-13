Банкіра Кірєєва звинуватили у зливі даних про закупівлю зброї для української армії

За інформацією журналістів, у зв'язку з такою підозрою у липні 2020-го року відкрито кримінальне провадження, але про його результати правоохоронці не повідомляють.

"За інсайдерською інформацією, Кірєєв і зараз продовжує спілкуватися зі своїми кураторами і для цього щомісяця їздить в Росію. Цього року він вже двічі був у РФ", - наголошується в розслідувані.

Журналісти також навели фото Кірєєва з Червоної площі в Москві, яке, за їхньою інформацією, було зроблене 19 січня 2022 року.

Журналісти також звертають увагу, що в Кірєєва і пов’язаних ним осіб є низка компаній, які працюють у сфері сонячної енергетики. Враховуючи, що за часів роботи в наглядовій раді "Укрексімбанку" він тісно співпрацював з братами Клюєвими, розслідувачі не виключають, що його бізнес може бути пов’язаний з інтересами Клюєвих.

«Нагадаємо, що брати Клюєви за часів Януковича володіли найбільшою часткою СЕС в Україні, проте потім їм довелося цього бізнесу позбуватися, зокрема частина їх активів могла опинитись у Кірєєва. Також не виключено, що частина прибутку компаній Кірєєва й досі йде безпосередньо братам Клюєвим», - наголошується в розслідуванні.

Нагадаємо, британська розвідка називає Андрія Клюєва серед колишніх українських політиків, з якими розвідслужби РФ підтримують контакти і розглядають серед своїх потенційних ставлеників в разі нападу на Україну.

Також в розслідуванні йдеться про те, що Кірєєв використовує зв’язки в СБУ для вирішення особистих питань.