Банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают украинцам

Как отмечается в обзоре, в ІV квартале НБУ дважды снижал учетную ставку, совокупно на 5 п. п. За 2023 год ключевая ставка снизилась на 10 и. п. до 15% годовых. Ставка по депозитным сертификатам НБУ "овернайт" в течение года снижена на 8 п. п, с октября она равна учетной.

Ставки по депозитам

Быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагировали ставки по гривневым средствам субъектов хозяйствования. С пика в июле они снизились на 4,1 п. п., а за IV квартал – на 2,2 п. п. до 10,2% годовых.

В то же время снижение ставок по срочным вкладам физлиц в течение квартала было медленным. Средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась всего на 0,3 п. п. за квартал – до 14,2% годовых.

"Поэтому привлечение средств от бизнеса снова дешевле, чем от населения", - отмечают в НБУ.

Ставки по кредитам

За квартал рыночные ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились еще на 1.0 п. п. – до 17,7% годовых. За 2023 год удешевление составило 2,3 п. п. В IV квартале заметнее всего снижались ставки по кредитам МСП.

Подобная динамика наблюдалась и по кредитам физическим лицам: снижение стоимости по новым соглашениям на 2,5 п. п. за год и на 1,1 п. п. за IV квартал - до 27,3% годовых.

"Среди прочего из-за эффекта изменения структуры кредитования - доля субсидированных ипотечных займов росла", - отмечают в НБУ.

Ожидание банкиров

Напомним, в январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевление средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ставки по банковским кредитам в Украине в 2024 году могут снизиться после снижения учетной ставки НБУ в декабре 2023 года. В то же время ставки по депозитам, скорее всего, существенно не изменятся.