Банки значно знизили депозитні ставки для населення

У листопаді 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,2% річних. Це на 0,7 в. п. нижче, ніж у жовтні (8,9%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад знизилася з 1,3% до 1,2%.

У листопаді 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 3,8% річних, за валютним зросли з 1,1% до 1,4 річних.

Депозитний портфель банків у листопаді виріс на 0,5% до 1 296 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,0% до 656 млрд грн, підприємств зріс на 0,1% до 617 млрд грн.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зниження депозитних ставок в банках. На тлі зниження девальваційних очікувань і низької інфляції банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами. На це вказує, зокрема, суттєвий "зазор" між процентними ставками банків і обліковою ставкою НБУ, яка на сьогодні знижена до рекордних 6%.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.