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Банки збільшили видачу іпотечних кредитів майже вдвічі

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 12:39
Банки збільшили видачу іпотечних кредитів майже вдвічі Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2021 року в Україні було видано 444 іпотечних кредитів на загальну суму 326 млн гривень. Проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки збільшився на 85%.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

Водночас, якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%, що пояснюється сезонністю.

За даними НБУ, у січні зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тисяч гривень, то в січні 2021 року - 734 тисяч гривень. На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тисячу гривень, вторинної - 708 тисяч гривень.

Банки збільшили видачу іпотечних кредитів майже вдвічі

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками.

Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.

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