Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі звільнено загалом 1,1 тис. працівників, найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки. При цьому приватні банки найняли майже 1,7 тис. осіб. Усього в банках працюють 125 тисяч осіб.

У ІI кварталі банки значно наростили мережу POS-терміналів до 420 тисяч. Такий приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+16,2 тис.) та іноземним банкам (+4,7 тис. терміналів).

Кількість банкоматів (34,5 тисяч) скоротилася в усіх груп: за квартал банки вилучили з мережі 198 банкоматів.