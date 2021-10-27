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Банки знизили депозитні ставки для населення та не планують їх піднімати

Автор: Олександр Білоус

Протягом III кварталу 2021 року 63% українських банків знизили депозитні ставки для населення, 16% - збільшили. Залишили ставки без змін 21% банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Опитування про банківське фондування, ІV квартал 2021 року Національного банку України.

За даними опитування, в ІV кварталі очікують зменшення ставок 33% банкірів, зростання - 31%. Заявляють, що ставки залишаться без змін - 36% опитаних.

Поточне "Опитування про банківське фондування" проводилося із 17 вересня до 8 жовтня 2021 року серед 24 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 89% у загальному обсязі активів банківської системи. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України

Нагадаємо, за даними НБУ, у вересні 2021 року середні ставки за новими депозитами банків становили 7,0% річних у гривні та 0,5% у валюті. Це значно менше, ніж на кінець 2020 року - 10,4% у гривні та 1,6% у валюті.

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Національний банк України