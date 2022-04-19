Як банки та система платежів працюватимуть на Великдень: роз'яснення НБУ

"Отже, святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься. Відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться в повідомленні.

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня 2022 року включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

У НБУ нагадують, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.