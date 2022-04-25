Як банки та система платежів працюватимуть на травневі свята: роз'яснення НБУ

Як нагадують в НБУ, відповідні норми містить закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Отже, враховуючи норми цього закону, а також продовження дії воєнного стану до 25 травня, банки та система електронних платежів Національного банку (СЕП) цьогоріч у травні працюватимуть наступним чином:

Святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься.

Відповідно понеділок 2 травня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року;

Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року.

Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.