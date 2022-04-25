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Як банки та система платежів працюватимуть на травневі свята: роз'яснення НБУ

Фото: святкових днів під час війни не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як нагадують в НБУ, відповідні норми містить закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Отже, враховуючи норми цього закону, а також продовження дії воєнного стану до 25 травня, банки та система електронних платежів Національного банку (СЕП) цьогоріч у травні працюватимуть наступним чином:

Святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься.

Відповідно понеділок 2 травня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року;

Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року.

Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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