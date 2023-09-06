Банки, школы, магазины, медицина: беженцы сравнили сервис в Украине и Европе

Абсолютное большинство опрошенных украинцев согласились, что общественный транспорт в Европе значительно лучше (77%), чем в Украине (14%). Аналогично мнение и относительно европейских дорог, которые считают лучшими (85%), чем в Украине (5%).

Государственные онлайн-услуги в Украине оценены гораздо лучше (71%), чем в Европе (16%). Также в Украине значительно выиграют финансовые и банковские услуги (70% против 14% в Европе).

Сферу медицины украинцы также оценили лучше в Украине, чем в Европе. В частности, как доступность медицинских услуг (71% против 21%), так и качество медицинских услуг (60% против 25%).

В то же время, по образованию оценки разделились. Если дошкольное и школьное образование опрошенные оценили лучше в Украине (42%), чем в Европе (35%), то высшее образование - наоборот: несколько лучше в Европе (43%), чем в Украине (32%). Украинские студенты европейских вузов согласны больше других с тем, что высшее образование лучше в Европе.

А вот жилье в Украине респонденты считают более доступным (57%), чем в Европе (22%), потому что его дешевле снимать и тем более купить, и для найма нужно пройти меньше долгих и бюрократических процедур, к тому же в Европе украинцы не являются гражданами страны, а имеют либо разрешение на жительство или приют, что также не способствует возможностям снимать или купить жилье.

Кроме того, по мнению украинцев, в нашей стране гораздо лучше индустрия красоты (85%), чем в Европе (5%). А также в Украине лучше: кафе и рестораны (60% против 16%), почтовые сервисы и сервисы доставки (54% против 25%). Онлайн-шопинг в Украине также считается лучше (51%), чем в Европе (22%), а вот в отношении торговых сетей и магазинов мнения разделились: 42% считают их лучшими в Украине, 36% - в Европе.

Опрос проведен 4-11 июля 2023 среди 2116 респондентов среди украинцев, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,2%.