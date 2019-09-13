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Банки підвищили депозитні ставки

Новини » Економіка    13.09.2019 - 17:55
Банки підвищили депозитні ставки
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середні ставки за гривневими депозитами для населення зросли до 12,9%

У серпні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення зросли на 0,4 в. п. до 12,9% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень зросли з 2,6% до 2,7%.

У серпні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 13,4% річних, за валютним 1,9%.

Банки підвищили депозитні ставки

bank.gov.ua

Депозитний портфель банків у серпні скоротився на 0,7% - до 973 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,6% до 515 млрд грн, підприємств скоротився на 3,4% до 428 млрд грн.

Банки підвищили депозитні ставки

bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення в серпні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 2,5 в. п. вище, ніж у липні (33,6%)

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