Банки підвищили депозитні ставки

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середні ставки за гривневими депозитами для населення зросли до 12,9%

У серпні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення зросли на 0,4 в. п. до 12,9% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень зросли з 2,6% до 2,7%.

У серпні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 13,4% річних, за валютним 1,9%.

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Депозитний портфель банків у серпні скоротився на 0,7% - до 973 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,6% до 515 млрд грн, підприємств скоротився на 3,4% до 428 млрд грн.

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Нагадаємо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення в серпні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 2,5 в. п. вище, ніж у липні (33,6%)