Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 6,7% до 3,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 17,8% до 20,2% річних, за валютними зросли з 4,5% до 4,9%.

Кредитний портфель банків скоротився на 0,7% до - 1 083 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,4% до 234 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,5% до 821 млрд гривень.