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Банки, финансирующие сделку Маска с Twitter, понесут огромные убытки, - Reuters

Фото: покупка Twitter Илоном Маском приведет к потерям банков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Разворот Илона Маска и решение купить Twitter Inc произошел в худшее время для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 млрд долларов. Они могут столкнуться со значительными убытками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как и в случае любого крупного приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы получить наличные. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением России в Украину.

В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.

В их число входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.

Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохие.

Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд долларов.

"С точки зрения банков это далеко не идеально, - сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. - Банки приперты к стене - у них нет другого выбора, кроме как профинансировать сделку".

Напомним, Илон Маск решил завершить сделку по покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

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Илон Маск