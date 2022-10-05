Банки, финансирующие сделку Маска с Twitter, понесут огромные убытки, - Reuters

Разворот Илона Маска и решение купить Twitter Inc произошел в худшее время для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 млрд долларов. Они могут столкнуться со значительными убытками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как и в случае любого крупного приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы получить наличные. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением России в Украину.
В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.
В их число входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.
Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохие.
Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд долларов.
"С точки зрения банков это далеко не идеально, - сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. - Банки приперты к стене - у них нет другого выбора, кроме как профинансировать сделку".
Напомним, Илон Маск решил завершить сделку по покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.
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