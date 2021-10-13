У банках назвали причини зміцнення гривні

Курс гривні до долара в останні тижні зміцнюється під впливом надлишку пропозиції валюти. На ринок впливає виручка аграріїв, металургів, а також пропозицій від IT-сфери.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Курсова аномалія. Чому падає долар, і чи чекати розвороту на валютному ринку ".

Пропозиція валюти зараз значно перевищує попит. І тільки стараннями Нацбанку курс не "просів" ще нижче, регулятор зараз став основним покупцем валюти, говорить директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін. Нерезиденти активізувалися з купівлею валюти за гривню, отриману від погашення ОВДП. Але це поки не вплинуло на курсову динаміку, вважає Кабін.

Головний дилер департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що зміцнення гривні триває за рахунок виручки аграріїв, металургів, а також пропозицій від IT-сфери в першій половині місяця. Зараз ринку не вистачає попиту, щоб підрости, а впасти поки не дає регулятор, підтверджує він.

"Імпорт здає позиції, і підхід регулятора до викупу валюти в ЗВР змінився в порівнянні з літнім періодом, чим дав можливість зміцнюватися курсу трохи швидше. Але вже в середині жовтня регулятор дав зрозуміти, що почне стримувати сильне зміцнення своїми інтервенціями на ринок, скуповуючи надлишок. За перший тиждень жовтня НБУ купив понад 225 млн доларів", - розповів Курінний.

Нацбанк, мабуть, буде тільки нарощувати покупку, щоб не дати курсу гривні зміцнитися нижче 26 гривень/долар в короткостроковій перспективі, прогнозує трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Якщо говорити про сезонні фактори, то, за словами Курінного, далеко не завжди в жовтні спостерігається зростання курсу долара. "Зазвичай тільки початок осені дає імпульс, тобто початок вересня, після слід досить довга і нудна картина. Гривня трохи зміцнюється і залишається в одному вузькому діапазоні (флет), якщо не трапляється форс-мажорів і т. д.", - уточнив головний дилер ОТП Банку

Зміцнення курсу гривні в останні тижні виглядає досить аномальним, незважаючи на очевидні тенденції щодо збільшення вартості енергетичного імпорту в країну. У теорії, як зазначив директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін, це повинно негативно впливати на торговий баланс і чинити тиск на курс національної валюти. Враховуючи це, курс долара до гривні, на думку Чуріна, повинен бути на кілька відсотків вище.