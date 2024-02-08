Банк "Пивденный" открыл "Академик Хаб" в КНУ им. Шевченко

Из-за проведения воркшопов со студентами и анализа реальных бизнес-кейсов, эксперты "Пивденного" планируют усилить теоретические знания практическим опытом бизнеса.

Для этого, как отмечают в пресс-службе, банк создал в университете энергонезависимое пространство, оснащенное интерактивными досками, проекторами и Интернетом.

Предпосылкой реализации этого образовательного проекта явился опрос работодателей корпоративного сектора по проблемным вопросам развития государственного экономического образования, который еще в начале сотрудничества с университетом провел банк "Пивденный" в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research.

Так, 79% опрошенных представителей украинского бизнеса – потенциальных будущих работодателей - считают, что для развития качественных навыков нужна более прикладная программа обучения в вузах.

Бизнес может этому помочь: проводить практические занятия на примере реальных бизнес-кейсов, предоставлять студентам возможности стажировки, создавать грантовые программы. Эти три ключевых задачи банк планирует реализовать вместе с университетом в рамках проекта "Академик Хаб Пивденный".

По словам председателя правления банка Аллы Ванецьянц, приобретенный таким образом опыт позволит студентам лучше понять себя и определиться, в каком направлении профессионального развития двигаться дальше.

"Мы готовы делиться самым ценным - временем, опытом и вниманием, поскольку уверены, что инвестиции в талантливую молодежь будут способствовать развитию нашей страны. В Академик Хабе студенты получат ценный опыт, который станет предпосылкой удачного карьерного старта, а украинский бизнес - молодых талантливых специалистов", - отметила председатель правления банка Алла Ванецянц.

Для наиболее активных студентов Академик Хаба предусмотрена специальная стипендия от банка "Пивденный". Первая встреча в рамках образовательного проекта состоится 21 февраля.

Опрос Gradus Research был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты на платформе Gradus. Период проведения исследования - июнь-июль 2023 года, респонденты - руководители корпоративного сектора среди клиентов банка "Пивденный", размер выборки - 43 эксперта.

Напомним, банк "Пивденный" - один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. С 2019 года входит в категорию системно важных банков.

Три года подряд "Пивденный" - участник рейтинга "50 лучших работодателей" по версии журнала Forbes. Также банк стал одним из лучших работодателей банковской отрасли по результатам исследования компании EY (Ernst&Young) среди студентов и профессионалов с опытом работы.