Банк "Кредит Дніпро" в першому півріччі заробив 677,3 мільйонів гривень

Банк "Кредит Дніпро" за підсумками першого півріччя 2021 року одержав прибуток у розмірі 677,3 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Чистий прибуток був досягнутий, в тому числі, за рахунок збільшення чистого процентного доходу, який за 6 місяців 2021 року склав 343,8 млн грн., що на 85% більше, ніж аналогічний показник I півріччя 2020 року. При цьому чистий комісійний дохід склав 65,5 млн грн., що на 21% більше, ніж аналогічний показник I півріччя 2020 року ", - сказано в повідомленні банку.

Як повідомила прес-служба, кредитний портфель банку "Кредит Дніпро" за підсумками першого півріччя досяг 3,973 млрд грн - це на 25% більше, ніж на початку року.

Портфель споживчих позик за цей же період збільшився на 15% в порівнянні з другим півріччям 2020 року і досяг 180 млн грн проти 153 млн грн.

Портфель коштів клієнтів в першому півріччі залишався стабільним і станом на початок липня склав понад 9,348 млрд грн.

Як відомо, банк "Кредит Дніпро" має один з найвищих на українському ринку кредитних рейтингів за національною шкалою - uaAA, а недавно його прогноз був змінений з "у розвитку" на "позитивний", що означає можливість його подальшого підвищення.

"Кредит Дніпро" - український комерційний банк, який належить Олександру Ярославському, власнику групи DCH, яка об'єднує активи в сфері фінансів, промисловості, транспорту, будівництва, девелопменту, рітейлу і ін.

Банк "Кредит Дніпро" входить у ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів (на 01.08.2020) та відповідно до класифікації Національного банку України ставиться до групи банків з приватним капіталом.