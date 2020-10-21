Банк "Кредит Дніпро" за 9 місяців 2020 року збільшив прибуток і процентні доходи

Фото: банк "Кредит Дніпро" (із відкритих джерел)

Після зміни власника, яким з 4 серпня 2020 року став власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, банк "Кредит Дніпро" продовжує демонструвати поліпшення бізнес-показників і прибутковості своєї діяльності.

Про це повідомляє прес-служба банку, передає "Мінфін".

Як зазначає прес-служба фінустанови, за підсумками дев'яти місяців 2020 року банк помітно збільшив розміри чистого прибутку та чистого процентного доходу.

"Чистий прибуток Банку Кредит Дніпро за результатами діяльності за 9 місяців 2020 року становив 20,4 млн грн. Чистий процентний дохід на 01.10.2020 виріс до 290,8 млн грн, перевищивши на 18% аналогічний показник за II квартал поточного року. Чистий комісійний дохід за III квартал становив 28,3 млн грн - це на 24% більше, чим за II квартал 2020 року", - сказано в повідомленні прес-служби банку.

Водночас восени банк відновив активне кредитування населення та юридичних осіб, і має значний запас міцності у вигляді високоліквідних активів, сума яких на 01.10.2020 становить 3 331,3 млн грн, або 36%.

"З початку року високоліквідні активи збільшилися на 27%", - повідомляє прес-служба банку з посиланням на слова голови його правління Сергія Панова.

Станом на 1 жовтня 2020 активи банку складають 9 362,1 млн грн. Норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) - 17,49% (при нормативному значенні - не менше 10%).

Нагадаємо, у вересні поточного року банк "Кредит Дніпро" повідомив про подвоєння чистого процентного доходу: за підсумками 8 місяців 2020 року чистий процентний дохід склав 254 млн грн - це вдвічі перевищує результат аналогічного періоду 2019 року, коли чистий процентний дохід банку був 122 млн грн.

Банк "Кредит Дніпро" входить у ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів (на 01.08.2020) та відповідно до класифікації Національного банку України ставиться до групи банків з приватним капіталом.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що входить в Незалежну асоціацію банків України, є учасником міжнародних платіжних систем VISA International та MasterСard.