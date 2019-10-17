Банк "Аркада" та Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних

Банк "Аркада" та міжнародний системний інтегратор у сфері масштабованих ідентифікаційних рішень Industrial Innovation Group підписали меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Про це стало відомо в ході презентації першого в Україні блокчейну даних, передає РБК-Україна.

Сторони підписали меморандум з метою запуску першого регіонального продукту – платформи для обміну даними KYC ("знай свого клієнта"). На основі блокчейну буде розроблено глобальну мобільну платформу "Електронна Україна".

"Наша група компаній детально аналізувала роботу багатьох фінансових інститутів і ми з великою гордістю оголошуємо про стратегічне партнерство та створення фінансово-промислово альянсу з банком "Аркада", який протягом 26 років уже довів, що вміє проектувати, а головне - виконувати масштабні інвестиційні проекти в Україні. Industrial Innovation Group приймає рішення в рамках цього Альянсу збільшити рівень інвестицій в Україні до 2 мільярдів євро. Оскільки платформа блокчейн створить необхідні умови для інвесторів, які зможуть інвестувати в Україну", - сказав акціонер та генеральний директор Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям з ОАЕ.

Як повідомили на презентації, платформа підвищить рівень комфорту для клієнтів у банківському секторі. Це стосується швидкості банківських операцій, захисту інформації та мінімізації проміжних кроків. Ініціатива сприяє більш швидкій і безпечній ідентифікації клієнта та обміну супутньою документацією завдяки впровадженню таких прогресивних технологій як блокчейн.

Крім того, за словами представників програми, платформа слугуватиме базою для створення Єдиного демографічного реєстру фізичних осіб України та стане кроком уперед у реалізації проекту "Електронна Україна" .

Представники програми також наголосили на об'єднанні можливостей KYC серед банків-учасників, державних структур, фінансових установ та інших ліцензованих учасників платформи.

Альянс уже сьогодні готовий надати уряду України стратегічну концепцію програми "Електронна Україна", забезпечити випуск електронних ідентифікаційних карт для громадян та радикально розширити сфери застосування технології блокчейн. На цій же основі Альянс розробляє моделі інвестиційних плтформ для українського ринку, у тому числі для приватного сектору.

Голова правління банку "Аркада", доктор економічних наук, професор Костянтин Паливода наголосив:

"Банк "Аркада" одним із перших в Україні запропонував і успішно реалізував програму інвестування будівництва житла для населення, враховуючи довгострокове (до 30 років) іпотечне кредитування на основі розрахункової одиниці "ОдІн". Введення в ринковий обіг "ОдІнів" буде відбуватися за допомогою карт та девайсів, що містять електронно-цифровий підпис".

Як зазначив Андрій Первушин, генеральний директор VTI, що входить до складу компанії Industrial Innovation Group:

"Багаторічний міжнародний досвід "VTI" у створенні державних реєстрів, систем електронних ідентифікаційних документів, державних електронних послуг дозволить Альянсу створити надійну платформу для роботи з даними KYC. Ми пропонуємо ринку електронні інструменти ідентифікації, верифікації та роботи з клієнтом, а громадянам – кардинально спростити бюрократичні процедури".

"Компанія "Поллі-Сервіс" володіє повним спектром власних технологій, ноу-хау, патентів для виробництва пластикових карток будь-яких форматів, видів, всіх міжнародних і національних платіжних систем: Visa, Master Card, Union Pay, "Простір" та інших, що підтверджено випуском 220 мільйонів карт і, відповідно, готова в найкоротші терміни виробити електронні карти мультидодатків "ОдІн", - прокоментував новацію Ігор Попович, президент "Поллі-Сервіс" компанії Industrial Innovation Group.

За словами Наталії Кочубей, голови Ради директорів компанії "Поллі-Сервіс", це єдина компанія в світі, яка володіє комплексною системою персоналізаційного бюро як ідентифікаційних документів, так і карт фінансових додатків.