"Банк Альянс" сообщил о значительных достижениях и динамичном развитии за последний период

В апреле 2024 г. Alliance bank получил высокий рейтинг надежности банковских депозитов. Рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг uaAAA с прогнозом "развитие" и рейтинг надежности банковских депозитов – "5" (отличная надежность).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"В течение прошлого года мы плодотворно работали и достигли своих целей, выполняя все экономические нормативы и валютные позиционные лимиты, а также демонстрируя высокую доходность. Наш чистый операционный доход составил 1 120 млн грн, а чистая прибыль – 94.8 млн грн. Информация о финансовых показателях банка является открытым и прозрачным, они отображаются и постоянно обновляются на главной странице сайта банка", - отметили в компании.
Ключевые показатели деятельности на май 2024 года подтверждают стабильность и надежность АО "Банк Альянс". Мы значительно превышаем нормативные требования, являющиеся важным индикатором нашей финансовой устойчивости и надежности:
Эти результаты свидетельствуют о стабильности и надежности Alliance bank, что является важным фактором для наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем работать над усовершенствованием наших услуг и повышением уровня обслуживания, чтобы соответствовать самым высоким стандартам банковской деятельности.
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