"Банк Альянс" повысил рейтинг из-за устойчивых операционных показателей

(S&P) считает, что хотя банк функционирует в очень уязвимой и сложной экономической и операционной среде, деятельность банка стабильна, а финансовые результаты улучшились, что свидетельствует об устойчивости учреждения.

Прогноз Standard & Poor's означает, что "Банк Альянс" будет поддерживать устойчивую операционную деятельность, и его финансовые результаты будут оставаться стабильными, как и в первой половине 2023 года.

Как известно, в 2023 году банк запустил для клиентов Apple Pay, продолжает поддерживать бизнес-сектор и не прекращает кредитование, а также дает возможность физическим лицам подавать заявки на кредиты как в онлайне, так и посещая отделения банка.

"Банк Альянс возобновил работу всех своих отделений в прифронтовой зоне и открыл новые отделения, продолжая расширять свое присутствие и поддерживать клиентов по всей территории. Мы искренне благодарны нашим защитникам за возможность работать, а всем клиентам за доверие", - отмечают в пресс-службе.