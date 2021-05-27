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Банду рейдерів затримали в Харкові: вона захоплювала сільськогосподарські підприємства

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Харків, Четвер 27 травня 2021 15:16
Банду рейдерів затримали в Харкові: вона захоплювала сільськогосподарські підприємства Фото: банду рейдерів затримали в Харкові (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали банду рейдерів в Харкові. Злочинці захоплювали сільгосппідприємства та їх техніку. Сума завданих ними збитків перевищує 200 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

За даними поліції, до злочинного угруповання входили 11 осіб. З 2013 по 2018 роки вони за допомогою підроблених документів, викрадених печаток і штампів заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їх технікою. Нанесений в результаті рейдерських захоплень перевищує 200 млн гривень.

Співробітники МВС і ДБР провели в Харкові і на території області понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів, в офісах і на сільгосппідприємствах. Було вилучено понад 30 одиниць техніки - трактори, сівалки, борони.

Відносно затриманих порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом трьох років, а також конфіскація майна.

Фото: банду рейдерів затримали в Харкові (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за даними аналітичного сервісу Opendatabot в 2020 році в Україні зафіксовано понад 600 рейдерських захоплень. За останні 5 років кількість таких випадків зросла в 2,5 раза. Якщо ще в 2015 році було зафіксовано 290 фактів недружніх поглинань, в 2019-м - 786. При цьому до суду не доходить близько 57% кримінальних справ, порушених за заявами потерпілих бізнесменів.

У квітні 2021 року Верховна рада в першому читанні прийняла закон про вдосконалення механізму протидії рейдерству (№1164-IX). Документ закликав усунути правові лазівки в реалізації незаконних схем поглинання власності і надати Міністерству юстиції України ефективний інструментарій протидії цьому явищу.

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