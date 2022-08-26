Банда злочинців перейшла на бік ворога під час окупації Бучі. СБУ затримала учасників

СБУ встановила, що злочинці підказували російським військовим локації для розташування техніки, зокрема серед будинків. Вони допомагали облаштовувати блокпости, кулеметні точки та патрулювали один із житлових комплексів, де у заручниках утримували його мешканців.

Також банда "здавала" окупантам адреси активних учасників спротиву. За такими "наводками" російські солдати вдиралися до будинків, викрадали людей, погрожували їм та били.

Учасниками банди є жителі Київської області. Вони хотіли отримали "посади" в окупаційній адміністрації.

Після деокупації злочинці переховувалися на території одного із житлових комплексів Бучанського району. СБУ затримала учасників банди. Під час обшуків правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.

Зловмисникам оголосили підозру за трьома статтями КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.