Балуху хочуть посилити умови утримання в російській в'язниці

Українського політв'язня Володимира Балуха хочуть відправити у приміщення камерного типу (ПКТ). Про це повідомила "Кримська правозахисна група".

Як повідомляється, це обґрунтовується тим, що українець є "злісним порушником" внутрішнього розпорядку.

"Володимира постійно з надуманих приводів відправляли в штрафний ізолятор за "провини", які не передбачають покарання у вигляді ізолятора. Тепер це використовують як доказ того, що Балух є "злісним порушником", з метою помістити його в ПКТ", - пояснили в Кримської правозахисної групи.

Візначимо, ПКТ - спеціальне приміщення, відділ виправного органу (тюрма в колонії), камера з більш жорстоким режимом тримання, в якому містяться засуджені до позбавлення волі, переведені у порядку стягнення за злісні порушення встановленого порядку відбування покарання у виправних колоніях.

Нагадаємо, 27 червня політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив про голодування. Балух написав лист, де підтверджує, що починає голодування. Його вимоги - викликати консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився.